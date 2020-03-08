Женщин Витебщины поздравляют мужчины: футболисты, милицонеры, спасатели

В последние дни Витебск погрузился в праздничную суету. Бойко идет цветочная торговля. Проходили праздничные концерты, посвященные 8 марта. Вообще, мужчины стали как-то более обходительны и внимательны к женщинам. Наиболее мужественные и душевные обратились с посланием к женщинам.

Одним из первых к женщинам обратился председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв:



Дорогие женщины Витебщины! Примите сердечные поздравления с Днем женщин! Во всех сферах деятельности вы проявляете свои лучшие черты – доброту и чуткость, духовность и милосердие, высокий профессионализм и ответственность. В этот первый весенний праздник мы говорим слова благодарности мамам, женам, сестрам, коллегам за неустанную заботу, душевность, отзывчивость. Вы наполняете смыслом жизнь, обогреваете теплом любви сердца родных и близких. Интересы наших современниц разнообразны и многоплановы: от участия в политической и общественной жизни до создания материальных и духовных ценностей. И везде вы не только отлично трудитесь, но и выступаете инициаторами прогрессивного и творческого подхода к делу, воплощаете в практику новые проекты. Нет в мире ничего более святого, чем женщина, подарившая жизнь детям и научившая их первым шагам. Особое почтение старшим в роду представительницам прекрасной половины человечества. Их попечением и примером живы семейные традиции, связь поколений и крепость родственных отношений. Низкий поклон женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и матерям, потерявшим мужей и сыновей, узницам концлагерей, труженицам тыла. Дорогие женщины!В этот праздничный день желаю вам, чтобы вместе с наступлением новой поры года по календарю весна пробудилась и в ваших сердцах, в отношениях с родными, близкими, коллегами! Пусть 8 Марта ознаменует начало новых свершений в достижении намеченных целей, а здоровье, благополучие и уют в доме всегда будут с вами!

Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб направил поздравление с Международным женским днем.

Дорогие женщины! С началом весны, когда оживает природа и все наполняется теплом и светом, приходит ваш праздник. Весна и женщина – неразделимые понятия. В этот праздничный день хотел бы адресовать вам самые теплые слова признательности и уважения! Мы благодарны вам за все то, что вы делаете для поддержания тепла и уюта домашнего очага, укрепления семейных ценностей, для наших детей. Представительницам прекрасной половины человечества по плечу любые свершения и высоты. Вы всегда были и остаетесь источником добра и мудрости, отдавая любимому делу душу и сердце. Но мы прекрасно понимаем, что какими бы сильными вы не были, какие бы посты не занимали, вы всегда остаетесь, прежде всего, женщинами – хрупкими, ранимыми, так нуждающимися в нашей поддержке, любви и понимании. Пусть праздник 8 Марта будет связан с наступлением в вашей жизни поры прекрасных надежд и добрых свершений, принесет в дома гармонию и благополучие. От всего сердца желаю вам большого счастья и светлой любви, праздничного настроения и вечной весны в душе!

Витебские спасатели поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта

Витебские спасатели поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с 8 Марта. По домашним адресам защитниц Отечества сотрудники МЧС отправились на праздничном автобусе.

Творчески с душой подошли к поздравлению участники футбольного клуба «Витебск». Игроки команды поздравили женщин с 8 марта такими словами:

Дорогие наши дамы! Футбольный клуб «Витебск» от всего сердца поздравляет вас с международным женским днём. Всегда оставайтесь такими же прекрасными! Любите и будьте любимы! Желаем вам счастья, здоровья и море улыбок каждый день! Приходите как можно чаще на футбол — мы всегда рады видеть вас на стадионе. С праздником, любимые!

В Витебске сотрудники ГАИ предложили водителям пройти праздничные испытания ради дам сердца.

Сотрудники останавливали автомобили в центре Витебска не просто для того, чтобы проверить документы, но и предлагали мужчинам пройти испытание ради любимых женщин. В организации квеста милиционерам помог филиал «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс», предоставив троллейбус, красочно оформленный к празднику.

Для этого участники акции в специальном троллейбусе должны были найти 5 миниатюрных тюльпанов, а также ответить на вопросы правоохранителей.

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