В Бешенковичском районе перевернулась лодка с рыбаками, погиб мужчина

В Бешенковичском районе на озере Полозерье возле деревни Сокорово перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один мужчина 1992 года рождения утонул. Поиски его тела продолжаются. Другого мужчину спасли. Об этом сообщает МЧС.

Работникам МЧС сообщили о тонущих людях 7 марта в 17.14. Прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили.

Когда обследовали береговую линию, на отмели в 400 метров от берега обнаружили 26-летнего мужчину. Его доставили на берег, и бригада скорой помощи осмотрела спасенного. С общим переохлаждением его госпитализировали.

Участие в них принимает маневрово-поисковая группа ОСВОД.