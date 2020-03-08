В Витебске выбирали «единого кандидата» от оппозиции. Около 100 человек отдали свои голоса

На первое голосование по избранию единого от оппозиции в Городке пришло всего восемь человек. Это стало поводом для многочисленных шуток в интернете. Да и сами вероятные кандидаты были, кажется, расстроены.

В Витебске встреча проходила в конференц-зале в отеле «Лучеса». Аренда стоила 120 рублей, но она включала в себя и кофе-паузу на 50 человек. Впрочем, людей набилось столько, что на всех не хватило стульев.

Большинство участников праймериз все же были пенсионерами, но хватало и молодых.

Даже кандидаты решили отдать свои, а самим выступать стоя. «Смотрите, какие у нас кандидаты, Александру Лукашенко стулья подносят, а наши свои отдают», — вещал ведущий мероприятия Виталий Рымашевский. Он отметил, что впервые люди сами выбирают себе кандидата, а не поддерживают или не поддерживают того, кого отправили из Минска, пишет «Наша Нива».

По итогам жеребьевки Козлов выступал первым. Глава ОГП кратко рассказал о своей биографии, потому что люди говорили, что ничего о нем не знали.

«За семнадцать лет в милиции я раскрыл более тысячи дел. В 2008 году я поймал председателя избирательной комиссии, который ночью вбрасывал бюллетени. После того, как дело не завели, я решил уйти из милиции, хотя мог там работать еще 5-7 лет. В 2010 году стал человеком года по версии газеты «Наша Нивы».



В тот самый момент в зале появились пять синих плакатов, на которых было написано «Голосую за Губаревича!».



Во время своей речи Юрий Губаревич вручил премию имени Виктора Сырицы жителю Витебска Христофору Желяпову — одному из тех людей, которые держали плакаты.

Один из зрителей на это запротестовал, что агитация в день голосования должна быть запрещена. Губаревич промолчал.

Алексей Янукевич, как и на выступлении в Городке, сказал, что не будет рассказывать о том, что оппозиция обязательно победит на выборах — 2020. Основное, на что он сделал акцент, это работа после выборов.

«Мы можем занять новый плацдарм, чтобы думать, как в ближайшие годы поменять режим. Лукашенко теряет поддержку, но популярность набирает Кремль и Москва», — это тезисы главы Партии БНФ.

Рымашевский оценил его речь, как «пессимистическую, или реалистичную, смотря с какой стороны посмотреть».

Когда Северинец спросил, кто считает выборы в стране свободными и предложил поднять руки, то по залу раздался смех.

Речь Северинца ничем не отличалась от того, что он говорил в Городке. Единственное, что Северинец не преминул возможность провести небольшой митинг.

«Давайте скажем ему: Лукашенко, уходи». И люди дружно отвечали: «Уходи». «И если мы с вами, в первую очередь мужчины, защитники отечества, должны будем рискнуть и выйти, пусть получим штраф или 15 суток, но зато потом не будем жить при диктатуре».

После этого активисты Северинца стали раздавать листочки людям, чтобы те написали свои предложения, что нужно изменить в стране.

Второй раз подряд Ольге Ковальковой выпало выступать последней.

«Мы здесь для того, чтобы услышать, что волнует простых белорусов. В подъезде, где живет мой папа, половина мужчин уже умерли, не дожив до 50 лет. Я считаю, что у мужчин не должен быть пенсионный возраст больше, чем они живут. А власти интересует только набивка карманов и Европейские игры», — сказала Ольга Ковалькова.

Что спрашивали люди

Александр Кузнецов из Партии БНФ спросил, планируются ли люстрации в результате прихода к власти.

Язэп Дулеба, бывший руководитель витебского БНФ, спросил у Северинца, что он делает в такой кампании, а у Козлова спросил, почему ОГП не разработала более-менее приличную программу, если у них были такие вопросы.

Преподаватель Витебского университета Михайлов поблагодарил Северинца, что при его помощи удалось остановить оккупацию.

Господин, который не представился, интересовался, выводил ли кто из кандидатов людей на улицу. Марина Васильева говорила, что большинство людей за союз с Россией, как они будут защищать их права, а также, будут ли кандидаты выступать против чипизации людей.

Ирина Яскевич из ОГП спросила, какую программу будут принимать кандидаты в случае победы.

Глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук спросил, сортируют ли кандидаты мусор и нужно ли запрещать пакеты. Бывший житель острова Сахалин спросил об отношении к союзу с Россией. Павел Левинов спрашивал об отношении к смертной казни.

Николай Козлов считает, что люстрация должна касаться всех, кто нарушал закон, но не все чиновники это делали. Среди примеров он назвал милиционера Игоря Евсеева, он, кстати, не так давно возглавлял УВД Витебского облисполкома.

«Мы можем ломать сценарий, но только не бойкот, если мы не пойдем, то Лукашенко сделает, что захочет с Гайдукевичем и Короткевич», — сказал Козлов.

Губаревич предлагает, что призывники могут ночевать дома во время, когда нет сборов. О милиции он сказал: «Больше участковых, но меньше генералов».

«Я принципиально за люстрацию, чтобы были заданы моральные нормы. Люди, которые фальсифицировали выборы, сажали людей за решетку, должны быть наказаны», — считает лидер БНФ Алексей Янукевич.

Павел Северинец говорил, что в случае нерегистрации кандидата, нужно готовить национальную забастовку.

«С Россией мы должны дружить, а не так, как каждого 31 декабря делает Лукашенко», — отмечает Северинец. «Вы не сказали ничего, не сказали ничего о вживление чипов, людям собираются вживлять чипы», — закричала на выступлении Северинца госпожа из зала. Северинец проигнорировал это.

«Слава Богу, я хорошо женился, и моя жена научила меня сортировать мусор», — отметил Северинец. «Мы народ гениев, народ воинов», — проникновенно говорил кандидат от БХД.

«Я за мораторий на смертную казнь. Россия или Евросоюз — это люди должны решать на референдуме. Я готова возглавить сегодня любой протест, который нужен людям», — сказала Ольга Ковалькова.



Голосование длилось около 20 минут. Голоса подсчитывали в открытую, никакого сокрытия бюллетеней. В голосовании приняли участие 101 человек. Еще тринадцать человек зарегистрировались на мероприятие, но решили не голосовать.