Задержали серийного вора, который совершал кражи в Витебской области

Оперативники уголовного розыска Лунинецкого РОВД с поличным задержали уроженца Борисова, который колесил по стране и обворовывал магазины электроники в в Минской и Витебской областях. Об этом сообщили в МВД.

В середине февраля работники торгового объекта в Лунинце обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ноутбука стоимостью почти Br2 тыс. Сотрудники милиции, проанализировав видеозаписи с камер наблюдения, смогли установить личность предполагаемого вора. Им оказался неоднократно судимый 37-летний житель Борисова, сообщает БелТА.

Его не нашли по месту регистрации, что указывало на то, что мужчина пустился в бега.

Правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. Он через подставное лицо снимал квартиру в Пинске. Почти не выходил из дома — только ради кражи и продажи ворованных вещей на местном рынке. Еду, спиртное и бытовые предметы ему доставлял в квартиру знакомый.

Вскоре мужчину поймали с поличным, когда он возвращался домой после очередного преступления.

Сотрудникам милиции удалось установить что задержанный совершил как минимум пять краж. Кроме Витебской и Минской областей он засветился в трех районах Брестского региона. По мере расследование, количество установленных преступных эпизодов возрастет, считают правоохранители.

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