Для чего белорусских детей возят в военизированный лагерь ФСБ

Пока оппозиционный «клуб единых кандидатов» безуспешно пытается агитировать жителей Витебской области, в соседней Могилевской области политический активист Артем Агафонов развернул бурную деятельность по вывозу белорусских детей в военизированный лагерь ФСБ России, сообщает Reform.by.

В Могилевской области расплодились организации, которые ставят своей целью содействие взращивание в нашей стране пророссийских политических сил и военных формирований. Организаторы этого процесса надеются «сломать хребет» непокорному белорусскому государству.

Что делают в военизированных лагерях в России с детьми

Там, предсказуемо, на белорусских детей выльют тонны политической пропаганды «русского мира». Текущую агрессивную вероломную политику России там всячески оправдывают. Многочисленные «патриотические» организации, щедро финансируемые Кремлем, внедряют в сознание детей веру в «нового русского императора», «величие России» и прочее.

Напомним, что в последнее время Беларусь воспринимается в России как цель для захвата, что вызывает обеспокоенность руководства белорусского государства.

Радикальные учения в величии и непогрешимости, которые раньше были только уделом нацистов, теперь приняты в России в качестве официальной идеологии. Причем эти учения поддерживают все политические силы России, включая оппозиционные. Даже либералы говорят о неком едином народе, мечтают о расширении территории России путем присоединения соседних стран. Но это были бы сугубо их внутренние проблемы, если бы они не пришли сегодня в Беларусь.

Сегодня белорусских детей агитируют вступать в ряды черносотенцев, подконтрольных ФСБ. А завтра они подрастут и отправятся на фронт защищать «светлое будущее» российских олигархов и политиков.

Собственно, нет ничего плохого в истинном патриотическом воспитании детей, если воспитание основано на ценностях гуманизма, их детей учат «гремучей» смеси:

все вокруг России враги,

у России 2 союзника: армия и флот,

врагов нужно уничтожать.

Многие политологи отмечают, что в последние годы Кремль взял на вооружение радикальные концепции, которые отрицают право других народов на государственность и независимость. Фактически, вся внешняя политика России сводится к захвату соседних территорий и «бряцанию» оружием в Сирии и Украине.

В последнее время Москва пытается действовать более изощренно — через своих агентов влияния и подконтрольные организации. Но все же глупость скрыть не удается. Даже на такого несгибаемого политика, как Александр Лукашенко Москва постоянно пытается оказывает сильнейшее давление. Даже предлагается продать страну за деньги, присоединить к России. Само по себе такое предложение Кремля доказывает, что Владимир Путин давно путает свои мечты с реальностью. Положение дел в России таково, что при всей своей силе, страна не в состоянии поглотить Беларусь никаким способом: ни добровольно, ни путем захвата. Но попытки эти будут и дальше предприниматься — такова сущность российской элиты. Они чувствуют себя неполноценными, если не одерживают военных побед. Поэтому России нужно много «пушечного мяса». Собственного населения не хватает для демонстрации своей силы.

Но будут ли белорусы защищать своих детей от вовлечения в деструктивные военизированные организации России?

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