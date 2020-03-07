ГАИ Витебска устанавливает очевидцев ДТП с участием троллейбуса

2 марта около 13 часов вблизи остановочного пункта «ул. Берестеня г.Витебска» произошло ДТП с участием троллейбуса, осуществлявшего движение по маршруту №5 «Вокзал — ул. Лазо». Во время начала движения от остановки упал пассажир.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-48-78-12, 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).

Напомним, с недавних пор работать водителем троллейбуса стать стало проще. Так, безработным в Витебске предлагают обучение и работу водителями троллейбусов.

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