Пьяный мотоциклист врезался в столб в Чашникском районе

ДТП произошло 6 марта около 10 часов утра в деревне Гурец Чашникского района. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

30-летний «бесправник», житель Чашникского района, в состоянии алкогольного опьянения на закруглении дороги не справился с управлением мотоцикла «Минск». Он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору.

В результате аварии мотоциклист с различными травмами доставлен а Новолукомльскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

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