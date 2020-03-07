Жители Городка приняли участие в первом голосовании по «единому кандидату» от оппозиции — фото

В районном центре Городок Витебской области произошло историческое событие. Здесь прошло первое голосование по выдвижению «единого кандидата» от оппозиции.

В турне из Минска в Витебск приняли все претенденты на звание «единого кандидата». Правда, некоторые поехали порознь.

Арендованный микроавтобус «Рено» отправился от торгового центра «Монеточка», от легендарной точки продажи шаурмы «Мираж», пишет «Наша нива».



Уже на месте выяснилось, что ехать одним микроавтобусом все кандидаты не захотели. В частности Павел Северинец и Алексей Янукевич уехали раньше, при этом даже никого не предупредили. Что ж — имеют право, но такое решение встретило только непонимание остальных участников праймериз.

Николай Козлов честно признался, что не знал о существовании такого райцентра, как Городок до этой поездки. «Думаю, что я городов десять из ста пятнадцати белорусских не знаю, мало ездил по стране», — говорит представитель ОГП.



Вообще Николай Козлов, кажется, наименее из всех остальных политиков, участвующих в праймериз, озабочен каким-то своим имиджем, как он выглядит и что говорит. Профессиональной «политики» у Козлова немного. И непонятно, то ли это будет восприниматься в плюс избирателями, или наоборот в минус.



Ольга Ковалькова пришла в ярком красном пальто и белоснежном платье. У Ольги снова новый маникюр, в дороге на заправках она успевала красить губы. С собой в дорогу единственная независимая кандидатка взяла жареные орешки. «Угощайтесь, сама готовила», — приглашает она. Ковалькова уверенно и безапелляционно села на переднее сиденье.



За руль автомобиля сел лидер Партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. И хотя его партия не принимает непосредственного участия в праймериз.

Организатором встречи выступил Леонид Горовой, который поблагодарил за то, что мероприятие состоялось, «понимание местных властей». Встреча проходила в Доме детского творчества в самом центре Городка, на сцене стоял рояль, были развешаны воздушные шарики. «У нас не диктатура, когда проходят такие встречи, никто им не мешает», — сказал Горовой. Действительно, никакого интереса со стороны силовых органов праймериз оппозиции не вызывали.



Городок был благоустроен к областным «Дожинкам — 2014». Центр города оставляет хорошее впечатление, много вывесок на белорусском языке. Над местным музеем флюгер с Погоней, оригинальный памятник Тарасу на Парнасе.

Большого интереса встреча у жителей Городка не вызвала. Всего пришло 8 человек — это все активисты политических партий, которые живут здесь. Вел встречу сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.



О чем говорили кандидаты?

Павел Северинец: Властью является народ, не президент, не люди из вертикали. В 2020 году состоится очередной спектакль, которые устраивают Лукашенко и Ермошина. За эти 26 лет население уменьшилось на 800 тысяч человек. Страна вышла на первые места в мире по употреблению алкоголя, самоубийствам, женщинам в тюрьмах. Мы видим, как миллион белорусов работает в России и на Западе. Линия Сталина есть, а национального университета нет. Мы готовы начинать массовые мирные акции протеста, если Лукашенко будет выдвигаться в президенты.

Юрий Губаревич: Между нами нет существенных принципиальных расхождений. Я сам из малого городка, и знаю, как трудно в малом городе найти работу, как легко получить «волчий билет» из-за чиновников.

Козлов: Я в политике давно, но с амбициями у меня все нормально, как и с принципами. Я 17 лет раскрывал преступления, разбои, кражи, коррупцию. На чем держится Лукашенко? На коррупции, которая пронизывает всю вертикаль. Я действительно хороший опер, хороший профессионал. ОГП на сегодня имеет самую продуманную программу реформ.

Алексей Янукевич: У меня нет стратегии победы и замены Лукашенко в 2020 году. Но выборы важны, так как для многих людей есть только одна альтернатива Лукашенко — Путин и Кремль. И нам нужно продемонстрировать, что существует другая альтернатива. Я вижу три направления деятельности: 1) свобода, национальное возрождение и движение Беларуси в НАТО и Евросоюз; 2) важно завоевать доверие интернет-сообщества, которое еще не до конца готово поддержать оппозицию; 3) найти поддержку у бизнеса.

Ольга Ковалькова: Я самый молодой кандидат, мне 36 лет. Власть нас не слышит, потому что мы ее не выбираем. Когда власть назначает один человек, то она не отражает настроения людей. 60 тысяч простых белорусов сегодня фальсифицируют выборы. Я призываю всех быть членами участковых комиссий.

Всего встреча длилась час двадцать. После этого собравшиеся приняли участие в голосовании. Бюллетени бросали в прозрачные ящики.



Проголосовало столько же, сколько было выдано бюллетеней — восемь человек. Голоса подсчитывали открыто.

В результате минимальная победа досталась Юрию Губаревичу, за него отдали голоса 4 человека, за Северинца — трое, еще один за Янукевича. Козлов и Ковалькова голосов не получили.



7 марта участники праймериз приедут в Витебск и Новополоцк.



Все фото: nn.by

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