В Витебском районе на пожаре сгорел мужчина

6 марта произошел пожар в жилом доме в деревне Андроновичи Витебского района. На месте пожара обнаружен труп мужчины.
В результате пожара в доме были повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество.
Причина пожара устанавливается.
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