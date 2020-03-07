В Витебском районе на пожаре сгорел мужчина

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Пожар

6 марта произошел пожар в жилом доме в деревне Андроновичи Витебского района. На месте пожара обнаружен труп мужчины.

В результате пожара в доме были повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество.

Причина пожара устанавливается.

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