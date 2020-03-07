В Шумлинском районе произошел пожар в общественной бане

6 марта произошел пожар в бане в агрогородке Светлосельский Шумилинского района. Баня принадлежит УП «ЖКХ Шумилинского района»
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14-26.
В результате пожара в бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены. Причина пожара устанавливается.
6 марта Витебском районе на пожаре сгорел мужчина
Заведующая магазина в Сенно построила финансовую пирамиду
Витебчанка сбежала с 4 бутылками водки из магазина
«Такого снегопада давно не помнят здешние места» — Дубровно замело
Блеск и нищета. Как менялся Витебск — фото
Какие имена дают девочкам в Витебской области?
Новый смертный приговор вынесен в Беларуси за жестокую расправу над стариками