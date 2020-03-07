В Шумлинском районе произошел пожар в общественной бане

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ЖКХ, Пожар

6 марта произошел пожар в бане в агрогородке Светлосельский Шумилинского района. Баня принадлежит УП «ЖКХ Шумилинского района»

Баня в агрогородке Светлосельский Шумилинского района. Фото: shumilino.by

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14-26.

В результате пожара в бане повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены. Причина пожара устанавливается.

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