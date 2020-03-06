Пробный пуск завода белой жести в Миорах должен состоятся в мае

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Бизнес, Производство

Комплекс факторов повлиял на сроки строительства завода по производству белой жести в Миорах. Пробный пуск производства запланирован на май. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов при посещении предприятия, передает корреспондент БелТА.

Фото БелТА

Металлопрокатный завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах строится более четырех лет. Проект реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет почти 400 млн евро. Главным инвестором строительства Миорского металлопрокатного завода является австрийская компания ММРZ GmbH. Пуск был намечен на четвертый квартал 2019 года. Однако инвестор столкнулся с трудностями: масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой. И на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось (почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок). Это было необходимо, чтобы завод мог нести запланированную нагрузку — вес оборудования измеряется тысячами тонн, плюс 10 тыс. куб.м бетона в фундаменте.

По мнению Леонида Анфимова, причины для задержки объективные: часто, когда имеет место параллельное проектирование и составление бизнес-плана, приходится вносить корректировки. К тому же несколько переоценили свои возможности инвесторы. «Не учли, что грунты не соответствовали первым проектно-изыскательским работам. Никто не ожидал, что придется вынимать огромные пласты торфа, до 20 м в глубину, чтобы забить сваи. Это повлекло удорожание и увеличение сроков выполнения работ, — рассказал председатель КГК. — Также возник вопрос финансирования: не исполнялись договоренности с кредитующими банками не только в Беларуси, но и за рубежом. Повлиял и субъективный фактор — отношение отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба в республике. Наслоение всех факторов привело к тому, что пока проект не реализован».

На данном этапе общестроительные работы по первому этапу проекта завершены, идет наладка оборудования. На днях, наконец, решился вопрос с кредитованием. Поэтому ожидается, что в мае будет пробный пуск первой очереди производства на 150 тыс. т белой жести. К концу года, по словам председателя КГК, планируется запустить предприятие на предпроектную мощность, а потом постепенно выходить на запланированные 240 тыс. т.

Леонид Анфимов напомнил о задаче, поставленной Президентом в Послании белорусскому народу и парламенту, — наметить на ближайшую перспективу проекты будущего. «Чтобы наша страна позиционировалась как высокотехнологичная, научная. Этот завод можно смело отнести к таким проектам. Аналогов ему, насколько я знаю, нет, — отметил глава контрольного ведомства. — Уже есть контракты, заявки поданы на 800 тыс. т металла. Это говорит о перспективах дальнейшего функционирования завода».

Он подчеркнул инновационность проекта, которая заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции — белой жести толщиной от 0,1 мм. Такие рулонные листы затем будут поставляться заказчикам для изготовления различного рода тары и крышек для консервирования продукции. Свое применение белая жесть нашла даже в изготовлении потолков. «Фактически мы закроем потребность внутреннего рынка в белой жести и изделиях из нее, которые пока завозятся из-за границы. И это экспортно ориентированный проект: 80% продукции будет поставляться на зарубежные рынки», — добавил Леонид Анфимов.

После начала деятельности предприятие, по сути, станет градообразующим для района. На всем комплексе предполагается создать более 600 рабочих мест. Уже сейчас в штате завода по выпуску металлического листа и белой жести 350 человек. В том числе это привлеченные профильные специалисты, которым требуется постоянное жилье. Для работников инвестором построены шесть 8-квартирных домов, возводится 40-квартирная пятиэтажка.

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