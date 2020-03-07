Какие имена дают девочкам в Витебской области?

Витебчане, ставшие в этом году родителями, чаще называли сыновей Артёмом, а дочерей – Ксенией. Об этом сообщили нам в отделе ЗАГСа Витебского горисполкома. Вот как выглядел ТОП имен Витебска в 2017 году. Какие имена в Витебской области чаще всего давали девочкам в 2019 году, а какие – редкость, и как менялись тенденции выясняли «Витебские вести».

Фантазии нет предела

В ожидании появления на свет своего чада некоторые семьи не один месяц ломают голову: одни выбирают имя по церковным святцам, другие тщательно изучают его характеристики и возможное влияние на судьбу, кто-то называет дочурку в честь любимой актрисы, певицы или героини сериала, а некоторые перелопачивают интернет в поисках имени, которое точно не встретишь не только в своем дворе, но и в целой области.

Перелопатив списки популярных и редких на Витебщине имен за последние пять лет, выяснила, что неизменно любимыми у родителей остаются Дарья, Мария, София. Чуть отстают Анастасия, Анна, Ксения, Полина. Любопытно, что Алиса в какие-то годы была распространенным именем, а в 2017-м попала в редкие, т.е. встретилось всего раз. Уникальные когда-то имена – Агнесса, Дарина, Есения, Ивона, Каролина, Мирослава, Стефания – теперь повторяются ежегодно.

Тем не менее (да не иссякнет фантазия и изобретательность родителей!) еще столько девочек не будут иметь пять-шесть тезок-одноклассниц! Как отметила заместитель начальника главного управления юстиции облисполкома Татьяна Хорушевская, на Витебщине немало родителей, приехавших из других стран, разного вероисповедания, и их малышки, родившиеся у нас, тоже попали в эти списки.

Мелисса приносит счастье

Только в 2015-м родители дали своим девочкам имена Алевтина и Римма (вполне привычные для рожденных в СССР), Анита, Евдокия, Забава (наверно, к выбору подтолкнул мультик про богатыря Добрыню Никитича, которому пришлось вызволять из заморского плена княжну Забаву Путятишну), Матрона (спасибо Матроне Московской), Станислава (так и хочется спеть «Касіў Ясь канюшыну»), Ярина (да это же Яринка из «Свадьбы в Малиновке»!).

В 2016-м на Витебщине родились одна Василиса (мне казалось, что это имя сейчас более популярное, но чаще встречается Василина), Вера, Вирсавия (согласно Библии жена царя Давида и мать царя Соломона была женщиной редкой красоты), Мэри (на ум сразу приходит само совершенство – Мэри Поппинс), Наргиз (ее родители явно фанаты популярной певицы), Шарлотта, Юнона.

Когда в 2016-м дочь ожидала рождения моей первой внучки, как и другие, мы тоже шерстили все возможные источники. Так в нашем семействе появилась Мелисса. В словаре имен толкуется как трудолюбивая, ответственная, успешная, очаровательная девушка, любит приносить счастье другим, создавая мир, гармонию и красоту везде, где она есть. Ну разве можно было выбрать другое имя?! И знаете, почти четыре года общения с этой очаровашкой на 100% подтверждают это описание. К тому же имя прекрасно сочетается с ее отчеством и фамилией, что тоже немаловажно.

Смелая и отважная Герда

С каждым годом все сложнее найти какое-то необычное имя. Тем не менее в 2017-м родители не раз удивили работников загсов: Альбина, Марфа (кстати, европейский аналог – Марта), Мелания, Руфь (библейская праведница), Славяна, Хадиджа (первая и до своей смерти единственная жена пророка Мухаммеда), Эльнара.

В 2018-м в этот мир вошли Александрина (когда-то это имя воспевал ВИА «Песняры», а сейчас – редкость), Ванесса (так назвали мою вторую внучку – спокойную, наблюдательную, умеющую быстро принять решение и очень музыкальную), Венера, Кассандра, Магдалина, Новелла (это не литературный жанр, а имя которое чаще всего используют осетины, ингуши, дагестанцы), Симона («девушка моей мечты» – пел Владимир Кузьмин), Степанида.

Прошлый год в нашей области был славен появлением в списках жителей еще трех десятков девочек с уникальными за пятилетку именами. Вот только некоторые из них: Амалия, Герда (может, российский фильм 2019 года «Снежная королева» напомнил о существовании этого имени), Елисавета (а когда-то Лизоньки были так популярны), Клеопатра, Натана, а теперь как будто из переклички жен Абдуллы из фильма «Белое солнце пустыни» – Джамиля, Зухра и Лейла.

Угодить всем

Думали, всё? Ан нет! Этим изобретательность родителей не ограничивается. Некоторые давали своим детям двойные имена (кто-то через дефис, кто-то без него). Вероятно, одни так делали, когда не могли прийти к консенсусу (особенно если родители разной веры), другие, чтобы одно имя было гражданское, второе – церковное, а третьи уверены, что ребенок с двойным именем обязательно будет в центре внимания. Существует мнение, что люди с двойными именами более счастливы в жизни, а также что это дает ребенку дополнительную защиту от злых помыслов.

Если опустить подробности, то сложением двух имен у нас появились девочки Аверли Екатерина, Ева Дессика, Ева Мария, Марина Мелисса (причем эти четыре пары имен в таком сочетании регистрировались и в 2015-м, и в 2016-м годах, я даже уточнила у Татьяны Хорушевской, не опечатка ли это).

Честно говоря, нашему уху непривычны двойные имена, да и сложновато соотносить их с отчествами. Но, как говорится, каждый выбирает по себе. Может, те, кто сейчас находится в поисках имени для своей малышки, прочитав статью, определится с выбором. А кто-то наверняка еще поразит работников загсов полетом своей фантазии.

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