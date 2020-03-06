Новый смертный приговор вынесен в Беларуси за жестокую расправу над стариками

Сегодня в Слуцке был вынесен приговор троим сельчанам по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Дело рассматривал Минский областной суд под председательством Вячеслава Тулейко на выездных заседаниях. Прокурором на данном процессе выступил Вадим Лолуа.

В итоге сегодня все подсудимые были признаны виновными.

29-летний Виктор Скрундик был приговорен к расстрелу, сообщает spring96.org

25-летний Виталий Мятеж по четырем статьям УК получил 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима. 33-летний Валентин Бушнин по двум статьям получил 18 лет усиленного режима.

Участник «слуцкой банды» обвинялись в убийстве двух человек — пенсионеров в возрасте 79 и 94 лет — и покушении на убийство 85-летней женщины. Преступления произошли в 2019 году.

Преступники, по версии следствия, душили жертв, а потом сжигали заживо. Как пояснили на суде преступники, целью совершения расправ над стариками стали деньги: им не хватало на выпивку.

Преступников удалось задержать правоохранителям. Двое старших участников банды уже были ранее судимы за кражи.

В ходе суда они не признали вины, не раз меняли показания.

Это уже второй смертный приговор в Беларуси с начала года. Первый был вынесен двоим братьям за жестокое убийство учительницы в Черикове. Кроме того, в конце января Верховный суд подтвердил смертный приговор жителю Лунинца, убившему 8-месячную девочку в соучастии с ее матерью.

Еще один преступник надеется на помилование. Приговоренный к смертной казни в Витебске Виктор Павлов обратился в Организацию объединенных наций.