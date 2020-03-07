Блеск и нищета. Как менялся Витебск

«Витебский Курьер» поддержал совместный проект «Как менялись города Беларуси» краеведческого портала «Планета Беларусь» и поисковой системы Яндекс.

В рамках проекта портал представит ТОП-10 городов Беларуси, которые больше всего изменились за последнюю четверть века. Первым был удостоен вниманием город Полоцк.

Сейчас окунемся немного в историю основания и становления областного центра Витебской области — прекрасный Витебск. Намного больше информации о знаковых местах города Витебска есть в разделе «Достопримечательности». А найти их, прочитать отзывы о самых популярных и проложить маршрут можно прямо из поиска Яндекса.

Точное время основание Витебска до сих пор неизвестно и ведутся споры. Называют то 947 год, то 974 год. Вполне возможно, что путаницу внес летописец, который переставил цифры. Как бы то ни было, к концу Х века в устье Витьбы уже существовала большое и хорошо укрепленное поселение, получившее свое название в честь этой реки.

Именно удобное географическое положение на важнейшем торговом пути Средневековья «из варяг в греки», который связывал Север с Югом, и предопределило дальнейшую судьбу этого города. Кто бы ни был правителем Витебска, его резиденция (так называемый «детинец») находилась на Замковой горе, а у ее подножия располагались посады, населенные ремесленниками и торговцами.

Город был деревянным, включая укрепления. Из кирпича строились лишь храмы. Древнейшим из них считается Свято-Благовещенская церковь, которая была построена в первой половине XII века. В те времена это было не просто место поклонения: в храме хранились эталоны меры и веса, при нем также действовала мастерская по переписыванию книг, школа и т.д.

В конце ХХ века Свято-Благовещенская церковь восстановлена в облике XII века по проекту архитектора Г.А. Лаврецкого с сохранением фрагментов оригинальной кладки.

Удельное Витебское княжество, которое не имело фактической независимости, в XIII веке вошло в состав ВКЛ. Это стало результатом того, что князь Ольгерд женился на дочери последнего представителя местной династии Ярослава Васильевича. Век спустя Витебск превратился в город-крепость после того, как из камня были построены Верхний и Нижний замки. Еще одним величественным сооружением был княжеский дворец.

К сожалению, сегодня мало что напоминает о тех временах: городские укрепления были уничтожены во время многочисленных войн, которые обрушились на Речь Посполитую в XVI-XVIII веках. Они сопровождались сильными разрушениями, к тому же город, который большей частью был построен из дерева, часто страдал от пожаров.

Как выглядел древний город на высоком берегу Двины, сейчас можно судить только по рисункам современных авторов.

Если обращать внимание на постройки, то конечно нельзя не отметить первую витебскую ратушу, которая появилась в 1597 году сразу после того, как городу было даровано Магдебургское право, была из дерева.

Ратушу, которая сегодня украшает центр города, возвели лишь в 1775 году, когда Речь Посполитая уже переживала свой закат. Тогда не только в политической жизни страны, но и в искусстве назревал перелом: на смену барокко шел классицизм. Черты обоих архитектурных стилей можно найти в облике этого сооружения.

Показательно, что на протяжении веков ратуша не раз меняла свои функции. Так в начале XIX века на ее башне разместилась дозорная площадка пожарной команды, а внутренние помещения заняли управа и городская дума. Единственная масштабная перестройка произошла в 1911 году, когда над основным объемом решено было надстроить третий этаж. Начиная с 1924 года, в ратуше размещается Витебский областной краеведческий музей.

Было время, когда башню ратуши венчала пятиконечная звезда, были времена, когда она находилась на реконструкции. Но она всегда оставалась одним из символов древнего города.

Возвращаясь назад, стоит отметить, что XVIII век ознаменовался появлением еще нескольких знаковых сооружений. Наряду с ратушей важным элементом рыночной площади была Воскресенская церковь, чье строительство завершилось всего на три года раньше. Поскольку к тому времени ансамбль уже сложился, архитектору не оставалось ничего другого, как ориентировать этот храм алтарем на север, а не на восток, как принято в христианстве.

В 1936 году храм был взорван. Восстановление Свято-Воскресенской церкви началось в 2000-м, реконструкция в первоначальном барочном облике была завершена в 2009-м.

На старинных гравюре и акварели рядом с Свято-Воскресенской церковью и городской ратушей виднеется еще один храм – это костел Святого Антония Падуанского.

На фотографии С. Юрковского, сделанной с башни городской ратуши, хорошо видна рыночная площадь. Слева костел А. Падуанского, за ним вдалеке костел Св. Иосифа и бывший иезуитский коллегиум.

Это же место в первые дни после освобождения города Витебска от немецко-фашистских захватчиков.

Строительство костела и монастыря Св. Иосифа при иезуитском коллегиуме растянулось на 15 лет и завершилось в 1731 году. Поскольку деньги на проведение работ пожертвовал витебский воевода Мартиан Огинский, под храмом, который был выполнен в стиле барокко, находилась усыпальница этого рода. Что касается самого монастыря, то он играл важнейшую роль в жизни города. Здесь действовало сразу несколько учебных заведений, а также аптека и общежитие для детей шляхты. По праздникам школьный театр давал представления для всех горожан.

В 1822 году здания костела и коллегиума передали униатам — монахам ордена базилиан. Однако 17 лет спустя униатская церковь в Российской империи была ликвидирована, и костел перешел к православным. В 1843-м он был освящен во имя Святого Николая Чудотворца, а через год стал кафедральным собором — главным храмом Полоцкой епархии.

В 1957 году святыня была взорвана по решению городских властей. В настоящее время на ее месте находится стоянка для автомобилей. Как мог бы восстановленный храм вписаться в архитектуру современного Витебска, можно судить по реконструкции архитектора А. Невара. Надеемся, когда-нибудь костел вернется в родной город.

В 1760 году была освящена церковь в честь Казанской иконы Богоматери. Одна была местом хранения одноименного образа, подаренного патриархом Никоном в 1656 году (он почитается как чудотворный). Некогда этот храм был частью Маркова мужского монастыря, который до наших дней не дошел. Сама церковь представляет собой необычный сплав черт, характерных для барокко, классицизма и ретроспективно-русского стиля.

Базилианский орден, который относился к униатской церкви, также имел собственное представительство в Витебске. Сохранился трехэтажный братский корпус, где теперь размещается Витебский государственный станкоинструментальный колледж. То место, где некогда находилась обитель, также отмечает Успенская церковь, чье строительство завершилось в 1785 году. Этот образец позднего барокко создал архитектор Иосиф Фонтана. Однако его современный облик сформировался уже в начале XIX века после того, как Успенскую церковь передали православным и началась ее масштабная перестройка в стиле классицизма.

После революции храм закрыли и в 1936 году взорвали. В 1950-х на его месте построили производственный корпус завода заточных станков, который вскоре перестали использовать. Заводскую коробку снесли летом 1998 года, тогда же началось восстановление храма, завершенное в 2011 году.

Сегодня Свято-Успенский храм прекрасно смотрится с другого берега Двины и является одной из визитных карточек города Витебска

С горы, на которой находится церковь, тоже открывается великолепная панорама города Витебска и реки Двина. Сохранилась цветная фотография знаменитого российского фотографа Прокудина-Горского, сделанная с этого места.

Перестройки, разрушения коснулась и других храмов. Пожалуй, больше всех досталось Свято-Благовещенской церкви. В 1622 году ее передали униатам, после чего решено было пристроить к фасаду две башни. Два века спустя, когда храм снова стал православным, их снесли, а над основным объемом появился луковичный купол, установленный на высоком световом барабане.

О той эпохе сегодня напоминают не только храмы. Наглядным свидетельством экономической мощи Витебска служат торговые ряды XVIII века, которые до сих пор можно увидеть на ул. Суворова, и так называемые лабазы. Они были построены на берегу Западной Двины в 1774 году. Речь идет о целом комплексе зданий, которые использовались для хранения различных товаров. До наших дней дошла лишь часть из них. После реставрации внутри разместился исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина».

Пожалуй, самой богатой на исторические события оказалась судьба Губернаторского дворца. Это здание появилось в начале XIX века как результат перестройки дома, который некогда принадлежал шляхетскому роду Кудиновичей. Его принято относить к стилю ампир. Со временем будущий дворец был выкуплен казной, после чего в нем разместилась резиденция витебских губернаторов. Именно здесь Наполеон отпраздновал свой 43-й день рождения и объявил об окончании компании 1812 года (хотя вскоре передумал). В Губернаторском дворце также скончался от холеры Константин Павлович – брат российского императора Николая I.

Интересно, что и после присоединения к Российской империи на территории Витебска продолжали строиться католические храмы. Покровский собор некогда был главным храмом монастыря тринитариев, чье строительство завершилось в 1821 году. После того, как восстание 1830-1831 годов потерпело поражение, обитель закрыли: в жилых корпусах создали сиротский приют, а костел в стиле классицизма, переданный позже православной общине, перестроили (необходимые для этого средства пожертвовал купец Григорий Волкович).

Ныне в бывшем монастырском корпусе размещается православный приписной храм во имя Святого Преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. При соборе действуют сестричество, приходская библиотека, воскресная школа, иконописная и пошивочная мастерские.

В 1884 году Витебск обзавелся еще одним костелом, который был освящен в честь св. Варвары. Хотя стоит уточнить, что уже в XVIII веке на этом месте существовал каменный католический храм, который был построен на кладбище специально для отпевания усопших. Новая постройка из красного кирпича, которая относится к неоготическому стилю, сегодня является одной из самых ярких достопримечательностей Витебска.

Статус губернского города обязывал иметь различные учебные заведения. До сих пор можно увидеть здание, построенное в 1890-1892 годах специально для мужского духовного училища. Первоначально у него было только два этажа (третий появился уже в советское время). Интересно, что в разное время это здание так или иначе использовалось для учебных целей. В его стенах размещались Пролетарский университет, партийная школа, педагогическое училище и т.д.

К тому же историческому периоду относится и здание окружного суда, датируемое 1883 годом. В его облике сочетаются черты, характерные для модерна и классицизма. Особенно интересны крыльцо и лестница, сделанные в технике художественного литья. Судьба этого здания также сложилась непросто. Каким только учреждениям ни отдавали его в советскую эпоху! Лишь в 1992 году наступила относительная стабильность, когда внутри разместилась экспозиция художественного музея.

Таким образом, речь идет о гражданских постройках, которые призваны были выполнять функцию своеобразной визитной карточки Витебска. Получить представление о том, как выглядели обычные дома, позволяют центральные улицы: Суворова, Толстого и др. Расположенные здесь здания дореволюционной постройки прекрасно передают дух губернского города.

Женское духовное училище, которое посещали в основном дочери православных священников, некогда размещалось в здании, построенном в 1902 году. Рядом находилась церковь Святого Духа, уничтоженная уже в советские времена. Что касается самого духовного училища, то оно прекратило свое существование во время Первой мировой войны, когда здание решено было отдать под военный госпиталь.

Сейчас бывшее здание женского духовного училища является частью Витебского областного исполнительного комитета.

Буквально накануне начала Первой мировой войны открыла свои двери еще одна знаковая достопримечательность Витебска – здание, в котором размещался поземельно-крестьянский банк. Его броский облик представляет собой сплав двух стилей: модерна и псевдорусского. Сочетание получилось удачным, а вот сам банк просуществовал недолго. В 1921 году здание отдали Витебскому сельскохозяйственному техникуму, который со временем стал ветеринарным институтом, а потом «дорос» и до академии. Мрачная страница в истории этого здания связана с немецкой оккупацией, во время которой помимо комендатуры здесь размещалось отделение гестапо.

Именно тогда фактически прекратила свое существование местная еврейская община, которая в конце XIX века составляла более половины жителей города. Из трех больших каменных синагог ни одна не дошла до наших дней. Представление о том, как они выглядели, дают руины Любавичской синагоги, которая была построена хасидами на ул. Революционной (бывшая Большая Ильинская) в начале ХХ века. Справедливости ради стоит отметить, что молебный дом закрыли вскоре после революции, а здание отдали аэроклубу. Позже оно и вовсе использовалось как склад.

К сожалению, нельзя не заметить, что судьбу Любавичской синагоги повторили и многие другие храмы Витебска.

Если же говорить о реконструкции, то нельзя не упомянуть еще один интересный объект, который появился в Витебске относительно недавно. Речь идет о так называемом Духовском круглике. Так называлась одна из башен, которая некогда входила в состав городских оборонительных сооружений. Во время археологических раскопок удалось обнаружить ее фундамент, а также часть стены. Над этим местом решили воссоздать с помощью современных художественных средств облик башни XIV века. В результате возникло сооружение высотой 27 метров. На ее первом этаже находится открытый развал, где можно увидеть тот самый фундамент древней башни. Остальные уровни посвящены истории Витебска, а также фестиваля искусств «Славянский базар», который ежегодно проходит в этом городе.

Наглядным напоминанием о Второй мировой войне и тех разрушениях, которые она принесла Витебску, служит Площадь Победы. Ее размеры составляют 380х190 м (это самый большой показатель среди всех площадей Беларуси). Здесь находится комплекс в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины – главное мемориальное сооружение города, открытое к 1000-летию Витебска в 1974 году. У его подножия горит Вечный огонь.

Появление столь масштабного монумента вряд ли стало бы возможным, если бы город не был разрушен бомбардировками, многие деревянные дома, расположенные на его окраинах, уничтожили пожары.

Неподалеку находится Парк Победителей общей площадью 4 гектара. В 2010 году на его территории была создана Аллея воинской славы, которая включает в себя экспозицию, состоящую из 13 единиц советской боевой техники.

Постсоветская эпоха отмечена не только восстановлением культовых сооружений, но и установкой памятников. На самом деле традиция эта была заложена еще в начале ХХ века, когда напротив губернаторского дворца появился памятник в честь столетия победы над Наполеоном работы Т. Кибардина.

В 1992 году на ул. Покровской был установлен памятник Марку Шагалу. Его автором является витебский скульптор А. Гвоздиков. Выбор места обусловлен тем, что эта улица сыграла важную роль в судьбе художника. Здесь же находится музей, посвященный его творчеству.

Два года спустя Витебск украсил еще один памятник, на этот раз знаменитому белорусскому писателю Владимиру Короткевичу. Его создали скульптор И. Казак и архитектор В. Рыбаков. Местом для установки памятника стал Парк партизанской славы.

Нельзя не упомянуть и монумент, который возвышается возле Свято-Успенского собора и воспроизводит крест Евфросинии Полоцкой. Его открытие приурочили к празднованию 1000-летнего юбилея создания первой православной епископской кафедры в Беларуси. Неподалеку также находится памятник патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II (именно он освятил первый камень, который был заложен в фундамент восстанавливаемого собора).

Совсем недавно началось и возрождение Свято-Духова монастыря: в XVI веке эта обитель была построена неподалеку от того места, где сейчас находится женское духовное училище, но до наших дней не сохранилась. Начиная с 2012 года, она занимает помещения на ул. Толстого, принадлежащие культурному центру. Здесь есть кельи, трапезная, а также храм в честь равноапостольной княгини Ольги.

Одним словом, Витебск не стоит на месте. Город давно вышел за свои исторические границы. Во второй половине ХХ века в нем развернулось масштабное строительство жилых домов и всей сопутствующей инфраструктуры. Оно продолжается до сих пор, причем наиболее активно – в микрорайонах «Брилево» и «Юг».

В результате большую часть Витебска сегодня занимают высотные здания. Все же не они определяют современный облик этого города. Например, в 2017 году впервые за целый век в Витебске открылось здание синагоги. Нельзя не отметить и новое общежитие ВГМУ на проспекте Фрунзе. Этот список можно продолжать долго. Очевидно, что в будущем город ждут еще большие перемены.

С каждым годом Витебск становится привлекательнее для жителей города и всей области. Культурные мероприятия, выставки и музеи постоянно напоминают витебчанам о богатой культурной истории прекрасного города.

В Витебске живут позитивные и счастливые люди, которые по праву могут гордиться захватывающей историей своего города.