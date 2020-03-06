В Витебске выступит грузинский джазовый секстет The Quintessence

В рамках тура-2020 The Quintessence выступит в Витебске с новой джазовой программой в сопровождении инструментального банда.

19 марта вокальный секстет выступит в Витебской областной филармонии.

Вокальный секстет The Quintessence — уникальный пример микса этнической музыки и современного джаза. Коллектив полюбили во многих странах, в том числе, таких как Германия, Австрия, США, Венгрия, Чехия, Латвия и другие.

Витебская публика уже успела познакомиться с артистами благодаря совместным концертам с Нани Брегвадзе и неподражаемой Нино Катамадзе, которые посещали наш город.

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