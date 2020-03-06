Здравоохранение Витебской области получит более 30 млн Br

В 2020 году в здравоохранение Витебской области будет направлено более более 30 млн Br на развитие отрасли.

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, сенатор Юрий Деркач рассказал: «Год мы начали с ввода в эксплуатацию 40-квартирного жилого дома для медработников в Орше, открыли детскую амбулаторию в микрорайоне Билево в Витебске. Сейчас активными темпами продвигается строительство хирургического корпуса онкологического диспансера в областном центре. По нему уже проведены конкурсы, обозначено оборудование, которым будут комплектоваться операционные блоки. Также планируется завершить строительство дома для медработников в Дубровно и работы по Центральной районной больнице в Сенно. Еще один объект, который мы постараемся ввести к июлю, — Центральная городская больница в Витебске».

В области в постоянном режиме продолжится практика размещения в новых жилых микрорайонах врачебных амбулаторий для детского, взрослого и женского населения. Значительный объем ремонтных работ в скором времени предстоит выполнить в Витебской областной клинической больнице.

«В ней введены все функциональные отделения, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. Поэтому если говорить о том, где оказывается медицинская помощь, — все на высочайшем уровне. Что касается состояния самого объекта, то требуют ремонта палаты, холлы, другие помещения. Сейчас ведется поиск источника финансирования, который позволит нам в следующем году решить этот вопрос», — добавил начальник главного управления.

Провести такой крупномасштабный ремонт сейчас стало возможным благодаря смещению объемов оказания медицинской помощи на районы: если ранее данный показатель составлял 30%, то в настоящее время 70%. Кроме того, в Орше создан медицинский центр, который может обеспечить в полном объеме всю высокотехнологичную помощь для нуждающихся, дав возможность разгрузить областную клиническую больницу.

«Следует также учитывать, что активно продвигается работа по созданию межрайонного медицинского центра на базе Полоцка и Новополоцка. Уже сейчас видим снижение очереди по травматологии на пересадку крупных суставов, офтальмологии», — заключил Юрий Деркач, передает БелТА.

Здравоохранение Витебской области сильно изменится — замминистра Здравоохранения

СК завел уголовные дела по факту взлома почты медучреждения и рассылки писем о коронавирусе

Ученые совместно с Витебским медицинским университетом разрабатывают биочип для выявления опухолевых клеток

За 12 долларов можно купить водонапорную башню под Оршей

Заведующая магазина в Сенно построила финансовую пирамиду