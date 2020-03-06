Курс молодого бойца пройден участницами «Королевы весны»

Один день в армии провели участницы областного конкурса грации и артистического мастерства. Справились отлично!

5 марта участницам конкурса «Королева Весна — 2020» выпала возможность побывать в армии в рамках акции «Я служу!» и ощутить как это быть частью белорусской армии.

Девушки отправились в 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Они погрузились в армейский быт, спели строевую песню, посетили занятия по воздушно-десантной, огненной подготовке и рукопашному бою.

Мероприятие стало частью подготовки к областному этапу конкурса, который состоится 14 апреля, сообщает БелТА.

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