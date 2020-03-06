Жителям Полоцка предлагают передать в музеи города предметы, связанные с войной

17 мая на территории Полоцка будет проводиться акция «Сохраним память о войне вместе». Жителям района предлагают принять участие в акции и передать в фонды предметы, связанные с Великой Отечественной войной.

«Музей с благодарностью примет в дар фотографии, документы, письма, газеты, карты, личные вещи и предметы военного обмундирования. Самое главное — мы хотим узнать, чем дорог и памятен тот или иной предмет, кому он принадлежал и как использовался», — отметили в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

Предметы, имеющие музейную ценность, будут приняты на постоянное хранение и займут достойное место в фондовых коллекциях, их будут демонстрировать на выставках и в экспозициях. При необходимости музей-заповедник изготовит для дарителей копии фото и документов.

Участников акции запишут в почетную книгу дарителей. Они получат сертификат на бесплатное посещение любого музея Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Все переданные предметы будут представлены на его сайте, передает БелТА.

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