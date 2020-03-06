«Такого снегопада давно не помнят здешние места» — Дубровно замело

А ведь ничто не предвещало… 6 марта погода удивила жителей Дубровно своим резким снегопадом.
Еще вчера вечером жители Дубровно решали брать им зонт или нет и стоит ли надевать осеннее пальто. Но утром ситуация стала понятной, нужно надевать шапку и зимнюю куртку.
К четырем часам утра в городке уже было все белым бело, а снег при этом продолжал идти. Хотя по прогнозу синоптиков по районному городку ожидались кратковременные дожди, передает районная газета «Дняпроўская праўда».
Судя по картам осадков в Дубровно по состоянию на 6 часов утра могло выпасть 10-20 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигала 6 сантиметров.
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