«Такого снегопада давно не помнят здешние места» — Дубровно замело

А ведь ничто не предвещало… 6 марта погода удивила жителей Дубровно своим резким снегопадом.

Еще вчера вечером жители Дубровно решали брать им зонт или нет и стоит ли надевать осеннее пальто. Но утром ситуация стала понятной, нужно надевать шапку и зимнюю куртку.

К четырем часам утра в городке уже было все белым бело, а снег при этом продолжал идти. Хотя по прогнозу синоптиков по районному городку ожидались кратковременные дожди, передает районная газета «Дняпроўская праўда».

Судя по картам осадков в Дубровно по состоянию на 6 часов утра могло выпасть 10-20 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигала 6 сантиметров.

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