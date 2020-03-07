Лукашенко наградил спасателя за предотвращение крупного взрыва под Оршей

Во время вручения государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко привел в качестве примера поступок сотрудника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям капитана внутренней службы Олега Бойничева, который удостоен ордена «За личное мужество», сообщает БелТА.

Авария произошла 24 июля 2019 года недалеко от деревни Замосточье Оршанского района. На участке железнодорожных путей между Оршей и Витебском под откос ушли 15 цистерн со взрывоопасным газом. Многотонные цистерны сбились в кучу как кегли. Началась утечка газа.

Олег Бойничев вместе с товарищами, рискуя жизнью, предотвратил взрыв. Они сумели ликвидировать утечку.

«Такие мужественные и смелые люди сегодня берегут мир и покой белорусов. Честь им и слава!» — подчеркнул Президент.

По словам капитана, в момент чрезвычайной ситуации ни он, ни его коллеги не волновались, а просто действовали.

«Мы были уверены в своих действиях, оборудовании, экипировке. Работали спокойно, слаженно. Ни у кого не было эмоционального напряжения. Все делали свою работу», — отметил он.

Олег Бойничев вспомнил, как развивались события. Поступило сообщение, что на участке железнодорожных путей между Оршей и Витебском поезд сошел с рельсов. В тот день капитан был в составе оперативной группы.

«Определили, что есть опасность взрыва — одна из цистерн была перевернута. Из нее исходил газ под давлением», — описал он ситуацию.

Неоднократно предпринимали попытки ликвидировать утечку. В результате удалось получить доступ к цистерне и оперативно устранить течь с помощью химика-дозиметриста аварийно-спасательного отряда.

Отвечая на вопрос, как к его опасной работе относятся супруга, родственники и друзья, Олега Бойничев признался, что дома о своих трудовых буднях старается не распространяться — бережет нервы.

«Даже об этой чрезвычайной ситуации жена узнала буквально пару дней назад. Она была в курсе, что тогда я работал в Витебске, был в командировке. Только когда начали поступать поздравления с наградой, пояснил, что за ситуация была. Родственники и близкие реагируют по-своему на мою работу. Стараюсь им меньше рассказывать, дома занимаюсь в основном бытовыми делами», — добавил он.

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