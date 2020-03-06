Витебчанка сбежала с 4 бутылками водки из магазина

Вечером 4 марта в дежурную часть УВД позвонила заведующая магазином, который находится на улице Максима Горького в Витебске.

Как было выяснилось позже 31-летняя девушка хотела купить в магазине спиртное. Она подошла к кассе и попросила у продавца 4 бутылки водки, бутылки были уложены в пакет, после этого женщина взяла еще один пакет, чтобы не разбить спиртное и удрала из магазина, не заплатив за покупку. Выбегая из магазина похитительница едва не упала, но добычу из рук не выпустила.