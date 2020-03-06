Витебчанка сбежала с 4 бутылками водки из магазина

«Забег мимо кассы» — так шуточно называют преступление, которое совершила жительница Витебска 4 марта.
Вечером 4 марта в дежурную часть УВД позвонила заведующая магазином, который находится на улице Максима Горького в Витебске.
Как было выяснилось позже 31-летняя девушка хотела купить в магазине спиртное. Она подошла к кассе и попросила у продавца 4 бутылки водки, бутылки были уложены в пакет, после этого женщина взяла еще один пакет, чтобы не разбить спиртное и удрала из магазина, не заплатив за покупку. Выбегая из магазина похитительница едва не упала, но добычу из рук не выпустила.
Местным участковым вскоре удалось опознать витеблянку, совершившую налет на магазин. Девушка нигде не работает и уже была судима. В ее отношении возбудили уголовное дело, передает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
В отношении неё следователями возбуждено уголовное дело.
На три года может сесть браконьер за использование сетей
Секонд-хэнды ответили на угрозы «Беллегпрома»
В Витебской области на мальчике загорелась одежда, он госпитализирован
550 тыс медицинских масок в сутки шьют в Беларуси, но кто их носит?
Шесть пациентов с коронавирусом скоро выпишут. Они чувствуют себя хорошо — Минздрав