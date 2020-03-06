Какую погоду принесут нам праздничные дни

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Погода

Несмотря на то, что на календаре месяц март и так хочется весеннего солнца. У погоды свои планы на праздничные выходные.

Погода, облака, пасмурно, небо, тучи, солнце

Погодные условия в республике будет формировать поле пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. По Витебской области ожидается теплый атмосферный фронт.

В субботу, 7 марта,  в Витебске и Витебской области будет сплошная облачность, а также ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью В Витебске составит +1°С..+3°С градуса тепла, а днем +7°С ..+9°С.  По области погода ночью будет от 0°С до +2°С, днем температура повысится и будет +4°С…+7°С.

В воскресение, 8 марта, погода в Витебске останется прежней. Будет наблюдаться облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +4..+6°С, днем от +6°С  до +8°С. Погода по Витебской области в праздничный день будет составлять +2°С..+4°С ночью и от +4°С до +9°С днем, а также местами кратковременные дожди.

Редакция Витебского Курьера желает вам хорошего настроения и прекрасных праздничных выходных!

Детальный прогноз погоды в Витебске на каждый день можно узнать тут

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