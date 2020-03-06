В Новополоцке автомобиль Lada Vesta въехал в дерево

Авария произошла 5 марта около 7 часов утра в районе дома 10 по улице Я.Колоса. 34-летний водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и на закруглении дороги съехал на зеленую зону, где совершил наезд на придорожное дерево и рядом стоящий дорожный знак.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения которыми госпитализирован в больницу, сообщили в ГАИ Витебска.



ГАИ напоминает водитель должен учитывать ограничение скорости, интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные и погодные (метеорологические) условия.

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