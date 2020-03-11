«Капитально насолил» жильцам капитальный ремонт дома на Московском проспекте

Недавно мы разместили список домов Витебска в которых в 2020 планируется капитальный ремонт. Возможно вы нашли свой дом и обрадовались. Поздравляем, но не точно… Вероятно, график капитального ремонта домов периодически уточняется. По крайней некоторые читатели сообщили «Витебскому Курьеру», что их домов в списке нет, но ремонты там либо запланированы, либо уже проводятся. Мы продолжим мониторить ситуацию.

На прошлой неделе к нам обратилась жительница дома 1964 года постройки по Московскому проспекту. Её волновали вопросы безопасности, качества и срок окончания капитального ремонта в доме.

Что такое капитальный ремонт?

Капитальный, значит, существенный, затрагивающий основные компоненты дома. Проводится минимально через 15 лет, а максимально через 50 лет с момента начала эксплуатации дома.

Сейчас подошла очередь домов, построенных в 60-х, 70-х годах 20 века.

Какие работы включены в капитальный ремонт?

Перечень работ и порядок его проведения оговорен постановлениями правительства (постановление Совмина № 39 от 21 января 2019) и Указами президента.

Упрощенно, в ремонт входит все, что касается общего имущества, наружной части дома, кровли и подвала. Исправят все, что пришло в негодность в процессе эксплуатации и приведут в соответствие современным требованиям.

В нашей стране, к сожалению, нет подменного фонда куда можно выселить жильцов из ремонтируемого дома. Поэтому ремонт проводится в процессе его эксплуатации. Все «прелести» проживания в таком доме во время ремонта жильцы испытывают на себе.

Что не устраивает жильцов дома на Московском проспекте?

По мнению некоторых жильцов дома №42 по Московскому проспекту, технология замены балконов нарушает целостность капитальной стены, что может привести к её обрушению. Балконы устанавливается на две несущие балки, врезанные в стену. Дополнительно в стену вбивается крюк, который так же держит металлическую решетку с сэндвич-панелью, которая является нижней частью балкона. При этом балконная дверь установлена, а балкон полностью демонтирован. Это может создавать опасность для жильцов. На лицевой стороне дома балконы монтировались совершенно по другой технологии, со слов жильцов.

Жильцы дома собирали подписи для изменения проекта, но, в итоге, вынужденно согласились с утвержденным вариантом.

Кроме того, по словам жильцов, при осуществлении подготовки кровли к ремонту, на 5 этаже пропал потолочный свет.

Наша читательница обращалась в причастные к ремонту дома организации, но не получила ответа на свои вопросы. Она просила провести работы из-за вынужденного отъезда и так же не нашла понимания.

Жильцы пятого этажа, действительно, живут без потолочного освещения третий месяц. Обращались в компанию «Дельта», выполняющую ремонт. Там ответили, что они не имеют отношения к неполадкам в электросети. Жильцы обратились в свое ЖЭУ и получили аналогичный ответ.

Что мы смогли сделать?

Наш корреспондент произвел визуальное наружное обследование балконов и объяснил жильцам принцип установки крепления балкона.

Мы связались с прорабом, он рассказал о проводимых работах по данному дому. Прораб пояснил, что с лицевой стороны работы по капитальному ремонту не производились. В прошлом году дом с лицевой стороны был просто покрашен. А наружная часть балкона закрыта цветным металлическим профилем. Работы в доме, по словам специалиста, проводятся в строгом соответствии с проектом. По срокам работ он ответить не мог.

Мы дозвонились в компанию «Дельта». Заместитель директора нам объяснила, что в данное время компанией не получено финансирование. Выполненные в 2019 году работы не оплачены. Поэтому в компании не могут сказать каковы сроки окончания ремонта. Все зависит от поступления средств на счёт компании.

Также мы позвонили в ЖЭУ, обслуживающее данный дом. Там сказали, что сделают всё возможное для устранения неполадок в электросети дома.

Всю собранную информацию мы предоставили нашей подписчице.

Будем держать ситуацию на контроле до окончания ремонта.