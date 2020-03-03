Четыре класса трех витебских школ переведены на домашнее обучение из-за коронавируса

Учащиеся сразу четырех классов (два первых, один шестой и один восьмой) трех учреждений образования Витебска переведены на домашнее обучение, сообщил корреспонденту БелТА начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.

«Учебный процесс организован на дому. «Кому-то задания отправляются по электронной почте, через мессенджеры. Но карантинных мероприятий в школах Витебска не проводится», — отметил Дмитрий Хома.

По словам начальника главного управления по образованию облисполкома, перевод учащихся четырех классов на домашнее обучение — это предупредительные меры. Возможно, школьники контактировали с носителем вируса. Пока это не подтвердилось, ни у кого из детей коронавируса нет.

Как сообщалось, в Беларуси зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет. Одна из них жительница Витебска, она находится в боксированном отделении инфекционной больницы. Ее состояние удовлетворительное.

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