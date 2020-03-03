Витебчанам устроят бесплатный ужин на 8 марта

Витебчанам предлагают бесплатный ужин на 8 марта. Взять на себя женские обязанности в этот праздник предлагает «Е-доставка» – вместе с блюдами из раздела «Шеф-онлайн».

Бесплатный ужин доставят прямо 8 марта. Претендовать на него может каждый желающий. Никаких особых условий нет, главное условие – проживать в Витебске. Ужин рассчитан на двоих. В комплект входят два блюда из линейки собственного производства «Е-доставка» – раздела «Шеф-онлайн».

Для получения бесплатного ужина нужно оставить заявку в интернете. В ней просят указать контакты и пояснить, с кем и как вы хотели бы провести Всемирный женский день. К пользователям с самыми трогательными историями и приедет праздничная доставка.

«На 8 марта витебчане всегда активно заказывают продукты и готовые блюда. На этот раз мы хотим сделать кое-что большее – организовать им романтический ужин в домашней атмосфере. Это избавит и мужчин, и женщин от домашних хлопот и походов по магазинам. Такая возможность доступна для всех – возраст и семейное положение значения не имеют», – поясняют в «Е-доставке».

Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» выступает лидером рынка доставки продуктов. В его ассортименте – более 10 тысяч наименований товаров. Помимо них, витебчанам доставляют блюда от «шеф-онлайн», которые включают в себя салаты, суши, пиццы, выпечку и десерты.