«Гипермаркет распродаж» в Полоцке — экономия до четверти семейного бюджета

В Полоцке открылся «гипермаркет распродаж». Теперь белорусы смогут совершать покупки на западную манеру. Покупатели могут экономить около четверти семейного бюджета.

Аналог европейских и американский магазинов, где люди совершают большие покупки, которые позволяют экономить значимую часть бюждета, пришел и в Полоцк. На шопинг собираются раз в неделю целыми семьями из разных районов и городов. Сегодня и у белорусские покупатели смогут приобщиться к западной культуре совершения покупок.

Полоцкий «гипермаркет распродаж» на Вильнюсском шоссе, 1 предлагает более низкие цены, что позволяет ощутимо экономить на покупках. Раньше здесь в качестве эксперимента снижали цены на отдельные продукты. Но потом решили пойти еще дальше – и целиком «прокачали» магазин под перспективный формат.

Среди основных отличий – низкие цены: популярные товары в среднем на 20-30% ниже, чем в других объектах сети. Наибольший интерес представляет рекордная по масштабам акционная зона с более чем 3000 наименований товаров.

«Теперь новый формат ритейла заработал и в Полоцке, где покупатели могут приобретать товары по распродажным ценам. При этом не надо зависеть от акционных буклетов: в любой день будут снижены цены на продукты, которые пользуются высоким спросом. Огромная акционная зона позволит экономить до четверти бюджета, то есть станет хорошим подспорьем для многих семей», – отмечают в сети «Евроопт».

Наиболее заметно подешевели мясо, фрукты и бакалейные товары. Грудка цыпленка стоит 4,99 рубля за кило, чистое филе – на 2 рубля дороже, а куриный фарш – 6,69 рублей за кило. Свинина (тазобедренная часть на кости) обойдется в 5,99 рубля за кило.

В молочной секции можно найти сливочное масло за 1,99 рубля. Из бакалеи – 900-грамовая пачка рожков за 0,95 рубля, 2 кило муки высшего сорта за 1,79 и молочный шоколад дешевле рубля. Молотый кофе для ценителей стоит 5,99 за полкило, а растворимый – 12,99 рубля также за полкило, сообщает «Полоцкий вестник». 100-грамовая банка красной икры обойдётся всего за 5,99. Постоянные распродажи коснулись и непродовольственных товаров.

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