Фестиваль Владимира Спивакова вызывает исключительно позитивные эмоции — отмечает Александр Григорьевич

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».

Фото: Международный культурный портал Эксперимент

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», сообщает БЕЛТА ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

«Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны, — говорится в приветствии. — Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований».

Из года в год, приумножая свои традиции, творческий форум дарит публике яркие встречи с академическим искусством, вызывает исключительно позитивные эмоции, обретает новых преданных поклонников, подчеркнул глава государства.

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