Фестиваль Владимира Спивакова вызывает исключительно позитивные эмоции — отмечает Александр Григорьевич

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам VI Международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», сообщает БЕЛТА ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

«Получив постоянную прописку на гостеприимной белорусской земле, фестиваль, который носит имя прославленного маэстро, стал знаковым событием в жизни нашей страны, — говорится в приветствии. — Неизменными остаются духовные ценности музыкального проекта, высочайшее профессиональное мастерство его участников, популяризация лучших образцов классической культуры, поддержка молодых дарований».

Из года в год, приумножая свои традиции, творческий форум дарит публике яркие встречи с академическим искусством, вызывает исключительно позитивные эмоции, обретает новых преданных поклонников, подчеркнул глава государства.

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