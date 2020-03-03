На видеоблогершу из Витебска завели уголовное дело «за публичное оскорбление»

В отношении видеоблогерши Ольги Журавской, которая ведет YouTube-канал «Снимать разрешено», возбуждено уголовное дело «за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей» (ст. 369 УК РБ).

Ольге Журавской по данной статье грозит до трех лет ограничения свободы.

Внимание милиции привлек ролик под названием «Незваные гости/Продолжение истории» и комментарий к нему, где был упомянут старший инспектор отдела охраны правопорядка майор милиции Андрей Щеглов.

Как считает сама Ольга, представителю органов власти не понравился стишок, опубликованный в комментариях к видео.

Стишок был опубликован, одним из подписчиков канала, а сама блогерша во время публикации комментария доступ к блогу не имела. По словам Журавской, автор комментария применил в стихотворении слово «козел» и сравнил сотрудника милиции с гамадрилом. Позже кто-то удалил этот комментарий. — передает Витебская Весна.

Также в самом видео звучат слова «мудак» и «хрен».

В декабре 2019 года аккаунт Ольги на YouTube был взломан неизвестными. У блогерши дома был проведен обыск. По словам самой Журавской, вся техника была изъята и до сих пор располагается в Следственном комитете.

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