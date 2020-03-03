Беларуские вокалисты к «Славянскому базару в Витебске» готовы!

XXIX «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» пройдет с 13 по 21 июля 2020 года.

Билеты на такое грандиозное мероприятие поступили в продажу с 21 февраля.

Отборочные туры конкурса молодых исполнителей прошли во всех странах – участницах международного фестиваля. Касательно Беларуси, то от наша страна подала на конкурс 69 заявок. Отборочные туры были завершены.

14 марта на сцене Дворца культуры Лиды пройдет финал.

В 12.00 в прямом эфире «Беларусь 3» телезрители увидят выступления победителей детского конкурса, а в 17.00 – взрослый финальный отборочный тур.

Долгожданные имена кандидатов на победу в конкурсе мы узнаем по окончанию концерта в прямом эфире телеканала.

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