Лукашенко назначил Юрия Назарова заместителем премьер-министра Беларуси. Что о нем известно?

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Он будет курировать вопросы нефтехимического комплекса.

Назначая на должность, Александр Лукашенко отметил, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента: «Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации», сообщает БелТА

Президент отметил: Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс. «Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал глава государства.

Юрий Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1981 по 1982 год работал лаборантом Белорусского технологического института имени С.М.Кирова.

В 1983-1988 годах — лесничий Зубровского лесничества, инженер по охране леса и охотфауны, главный лесничий Горецкого лесхоза.

В 1988-2001 годах являлся исполняющим обязанности директора, директором Горецкого лесхоза.

С 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Беларуси.

В 2004-2010 годах — заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.

В 2010-2013 годах — заместитель управляющего делами Президента Беларуси.

В декабре 2013 года назначен председателем концерна «Беллесбумпром». Занимал эту должность до настоящего времени.