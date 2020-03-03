Март поставит свои погодные рекорды: теплую дождливую погоду ожидает Витебск

Теплую дождливую погоду ожидает Беларусь на этой неделе. До 13 градусов тепла прогреется воздух в ближайшие дни в Витебске.
«Календарная весна началась с тепла. Но если первые два дня марта в многокилометровой толще атмосферы сохранялись западные ветры, то в ближайшие дни установятся юго-западные потоки, воздух станет поступать с акватории Средиземного моря. А это значит, что температура еще повысится. Как следствие, упадут предыдущие рекорды, продержавшиеся с 1995 года. А так как теплый воздух будет наполнен большим количеством влаги, то часто будут идти дожди», — рассказали в Белгидромете.
3 марта облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди. Ветер южной четверти, 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0—плюс 5, днем плюс 5–10 градусов (в Витебске ночью плюс 2–4, днем плюс 6–8 градусов).
4 марта облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 3–8, днем плюс 7–12 градусов.
5 марта облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2–7, днем плюс 4–9, местами до плюс 10–13 градусов.
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