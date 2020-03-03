Март поставит свои погодные рекорды: теплую дождливую погоду ожидает Витебск

Теплую дождливую погоду ожидает Беларусь на этой неделе. До 13 градусов тепла прогреется воздух в ближайшие дни в Витебске.

«Календарная весна началась с тепла. Но если первые два дня марта в многокилометровой толще атмосферы сохранялись западные ветры, то в ближайшие дни установятся юго-западные потоки, воздух станет поступать с акватории Средиземного моря. А это значит, что температура еще повысится. Как следствие, упадут предыдущие рекорды, продержавшиеся с 1995 года. А так как теплый воздух будет наполнен большим количеством влаги, то часто будут идти дожди», — рассказали в Белгидромете.