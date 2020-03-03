«Кока-кола» из крана. Жители Орши несколько месяцев платят за ржавую воду

У жителей дома № 32 на улице Флерова в Орше несколько месяцев течет из кранов ржавая вода. Рыжая, бурая, коричневая, цвета апельсина — именно так они характеризуют их воду.



Некоторые в шутку называют ее «кока-колой». Люди не могут не помыться, ни сварить еду, ни постирать. Но платят за такую «воду» по обычным тарифам.

После обращения к коммунальникам, в райисполком и председателю ЖСПК № 60, к которому относится девятиэтажка, результат не поменялся. Вода по-прежнему не стандартного цвета.



Однако, службы совместно со специалистами лаборатории «Оршаводоканала» произвели отбор проб холодной воды на вводе в дом для испытаний на качество. Ответ однозначный: показатели «мутность» и «железо» не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В то же время в наружных сетях, которые обслуживает «Оршаводоканал», качество соответствует требованиям СанПиН.

Коммунальники дважды промыли наружные сети холодного водоснабжения. После этого показатели качества воды и в квартирах, и в наружных сетях стали соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Но жители дома все равно не могут ни помыться, ни сварить обед, ни постирать. Не говоря уже о том, чтобы «попить из-под крана». При этом продолжают платить за горячую и холодную «кока-колу» по всем тарифам.



– Я устал менять фильтры, которые забиваются рыжей мутью буквально моментально, – говорит Евгений из квартиры №9, передают Витебские вести. – Такого не должно быть, чтобы чистая вода в наше время была дефицитом. Причину называют одну – проблему с внутридомовым оборудованием. Так когда она решится?..

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