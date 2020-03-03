Из многоэтажки в Витебске эвакуировали 18 человек, причина — неизвестное вещество

2 марта в 17:25 к дому на улице 1-ая Пролетарская в Витебске прибыли подразделения МЧС. Поступило сообщение об обнаружении резкого запаха в доме. Позже было установлено, что в одной из квартир ощущался запах неустановленного происхождения.

Попав внутрь квартиры, в которой никого не было, они обнаружили вещество коричневого цвета, разлитое на полу, подоконнике и стенах.

Спасатели с помощью специальных приборов произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ, но они результатов не дали. После этого ими была проведена обработка помещений квартиры раствором кальцинированной соды, передает МЧС. Сотрудники РОВД выставили оцепление места происшествия.

Работниками МЧС из соседних квартир были эвакуированы 18 человек (из них 3 детей). Пострадавших нет.

В 18:40 жильцы вернулись в свои квартиры. На данный момент проводятся оперативные мероприятия по установлению вещества и обстоятельств произошедшего.

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