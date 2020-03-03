В Витебской области опять нет порядка. Нужно изменять подходы — КГК

Специалисты КГК Витебской области после проведения горячей линии пришли к выводу, что регионе необходимо изменять подходы к организации исполнения заявок службой 115.

Несмотря на то, что в целях повышения качества ЖК и других услуг в области создан Витебский областной расчетно-справочный центр, работа не налажена на должном уровне, считают в КГК.

Еще в ноябре 2019 года заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Павел Шикшнян обсуждали эти проблемы. Тогда обещали строго спросить с начальников ЖЭУ Витебска за невыполнение заявок, поступивших на единый номер 115.

Представительства расчетного центра есть в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке. Одна из основных функций центра — прием поступающих заявок от жителей и юридических лиц, а также оказание услуг информационно-сервисного обслуживания поступивших обращений по жилищному фонду. Соответствующие заявки принимаются по единому телефону 115, сообщает БелТА.

«Результаты проведенной Комитетом государственного контроля Витебской области горячей линии по вопросам эффективности функционирования службы 115 показали, что в регионе требуется изменять подходы к организации исполнения заявок граждан. Всего на горячую линию поступило 31 обращение, в том числе 25 — из Витебска, 2 — из Новополоцка, по 1 — из Верхнедвинска, Полоцка, Оболи и агрогородка Новка Витебского района», — отметили в КГК региона.

В основном люди звонили из-за отсутствия информации о сроках выполнения заявок, переданных на службу 115. Многим не удается дозвониться. Жители Витебской области жаловались на несвоевременное оказание услуг или вообще невыполнение заявок. Жители обвиняют аварийный службы о неоперативной работе. Причем, как отметили в КГК, в подавляющем количестве случаев граждане обращались с заявками на службу 115 неоднократно.

«Для повышения эффективности работы областного контакт-центра и службы 115 о результатах горячей линии проинформировано главное управление жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома, — отметили в КГК. — Ему предложено рассмотреть вопрос о разработке регламента работы контакт-центра, в котором предусмотреть обязанность исполнителей заявок информировать заявителей о сроках выполнения, если работы в недельный срок провести не получится (например, заделка межпанельных стыков, благоустройства территорий, ремонт козырьков). Также предложено найти техническую возможность сокращения времени ожидания ответа диспетчера».

В 2019 году Комитетом государственного контроля Витебской области за нарушения правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов привлечены 18 должностных лиц.

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