В Браславе суд начнет рассмотрение дела сына, убившего отца

В апреле 2015 года в милицию Браслава с заявлением о пропаже 50-летнего супруга обратилась жена. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, так как на найденном у обочины дороги вблизи дома велосипеде эксперты обнаружили кровь.

Сегодня в суде Браславского района начнется рассмотрение уголовного дела в отношении сына, который пять лет назад убил отца. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передает БелТА.

Расследование дела продолжалось на протяжении всех последующих лет. Правоохранители рассматривали различные версии исчезновения мужчины. В августе 2019 года заговорил свидетель. 36-летний местных житель рассказал следователям, где находится захоронение трупа и кто совершил преступление.

Как оказалось, убийство в деревне Ждегели совершил 32-летний сын. Так, по данным следствия, в апреле 2015 года нанес отцу молотком и другими предметами травмы, от которых тот скончался на месте происшествия. Далее убийца пришел к своему родственнику, местному жителю, и рассказал о произошедшем, а также попросил помочь закопать тело. Родственник помог закопать труп.

Следствие квалифицировало действия сына по ч.1 ст.139 УК (убийство).

Уголовное преследование по факту укрывательства преступления в его отношении было прекращено за истечением сроков давности.

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