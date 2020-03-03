«Белпочта» предлагает жителям Витебской области бесплатно отправить открытку к 8 Марта

5 марта 2020 года РУП «Белпочта» в выделенных отделениях почтовой связи республики проведет акцию «Весенний комплимент». Об этом сообщается на сайте предприятия.

В акции могут принять участие только физические лица (не компании). В этот день жители Витебской области могут приобрести в местах проведения акции простые почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20г) и поздравить любимых мам, бабушек, жен, дочерей, а сотрудники предприятия бесплатно доставят эти послания в любую точку Беларуси!

Безусловно, праздничная открытка с теплыми словами станет приятным сюрпризом для каждой представительницы прекрасного пола к празднику 8 Марта.

В Витебске акция пройдет с следующих почтовых отделениях:

ОПС № 15 пр-т Московский, д. 10, г. Витебск

ОПС № 1 ул. Советская, 24, г.п. Бешенковичи

ОПС № 2 ул. Советская, д. 117, г. Браслав

ОПС № 1 ул. Советская, д. 57, г. Верхнедвинск

ОПС № 3 ул. Ленина, д. 8, г. Глубокое

ОПС № 1 ул. Воровского, д. 2/2, г. Городок

ОПС № 1 ул. Ленинская, д. 19, г. Докшицы

ОПС № 1 ул. Комсомольская, д. 15, г. Дубровно

ОПС № 4 пл. Свободы, д. 13/1, г. Лепель

ОПС № 2 ул. Ленина, д. 86, г.п. Лиозно

ОПС № 1 ул. М.Горького, д. 5а, г. Миоры

ОПС № 6 ул. Молодежная, д. 74. г. Новополоцк

ОПС № 11 ул. Ленина, д. 46, г. Орша

ОПС № 15 пр-т Ф.Скорины, д. 32, г. Полоцк

ОПС № 3 пл. Ленина, д. 16, г. Поставы

ОПС № 1 ул. Машерова, д. 3, г. Россоны

ОПС № 2 ул. К.Маркса, д. 10, г. Сенно

ОПС № 2 пл. 40 лет Октября, д.7, г. Толочин

ОПС № 1 ул. Советская, д. 39, г.п. Ушачи

ОПС № 1 ул. Ленинская, д. 7, г. Чашники

ОПС№ 1 ул. Комсомольская, д. 6, г.п. Шарковщина

ОПС № 2, ул. Луначарского, д. 5, г. п. Шумилино

Режим работы отделений: 11.00 — 13.00

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