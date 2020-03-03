Минздрав Беларуси обвинил российский «Первый канал» во лжи

1 марта сообщение о смерти в Беларуси от нового коронавируса появилось на российском «Первом канале». В новостном сюжете утверждалось, что «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии». Позже упоминание Беларуси из новости убрали.

Минздрав Беларуси выступил с официальным опровержением информации «Первого канала» о якобы имевшем место смертельном случае в Беларуси. «Данная информация в отношении Беларуси является ложью и не имеет ничего общего с действительностью», – говорится на сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

В связи с распространением лживых новостей в отношении Беларуси будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Беларуси, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Минздрав, МИД и Мининформ Беларуси призывают журналистов быть ответственными и перепроверять распространяемую информацию.

Минздрав напоминает, что за все время в Беларуси зарегистрировано три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV.

28 февраля стало известно об инфицированном иранском студенте, который прилетел в Минск из Баку. 1 марта один из лабораторных тестов подтвердил наличие вируса у жительницы Витебской области, которая на днях вернулась из Италии. Вчера состоянии витеблянки с коронавирусом рассказала Главный государственный санитарный врач.

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