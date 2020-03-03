Четыре медали завоевали кондитеры Витебской области на Всемирной кулинарной олимпиаде

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Конкурс, Люди Витебщины

Четыре медали завоевали кондитеры ОАО «Витебскхлебпром» на Всемирной кулинарной олимпиаде в немецком городе Штутгарт.

Золото завоевал кондитер Оршанского хлебозавода Наталья Самбук. Ее коллега Марина Морозова награждена бронзовой медалью, а витебские кондитеры Надежда Богатенко и Елена Дедовец завоевали серебряные медали престижного конкурса, сообщает БелТА. Витебчанам на изготовление своих композиций понадобилось целых 100 кг шоколада.

Елена Дедовец кулинар Витебск

Елена Дедовец. кулинар. Фото БелТА

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