Четыре медали завоевали кондитеры Витебской области на Всемирной кулинарной олимпиаде

Четыре медали завоевали кондитеры ОАО «Витебскхлебпром» на Всемирной кулинарной олимпиаде в немецком городе Штутгарт.

Золото завоевал кондитер Оршанского хлебозавода Наталья Самбук. Ее коллега Марина Морозова награждена бронзовой медалью, а витебские кондитеры Надежда Богатенко и Елена Дедовец завоевали серебряные медали престижного конкурса, сообщает БелТА. Витебчанам на изготовление своих композиций понадобилось целых 100 кг шоколада.

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