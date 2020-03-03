О состоянии витеблянки с коронавирусом рассказала Главный государственный санитарный врач

Жительница Витебска, у которой выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса 2019-nCoV. Состояние витеблянки удовлетворительное. У нее нормальная температура, она практически здорова. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице, в боксированном отделении. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.

По состоянию на 2 марта в Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения, пишет БелТА.

«У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Сегодня мы приняли решение, что направим полученные результаты в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить эти случаи, что мы выявили», — сказала Наталья Жукова.

Всего в Беларуси под медицинским наблюдением находится 271 человек. Как правило это люди, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: Китай, Иран, Италия, Республика Корея. Список стран постоянно меняется.

В Витебске в больнице 26 человек из-за коронавируса

Куда звонить жителям Витебской области, чтобы провериться на коронавирус

Витебчанин под видом строителя выманил более 13 тыс рублей. Поиск пострадавших продолжается

«Беллегпром» требует убрать магазины секонд-хенда в Витебске

Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота зафиксировали в Новополоцке

Где и кому на Витебщине готовы платить от 1 000 рублей: реальные вакансии