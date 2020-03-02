Витебчанин под видом строителя выманил более 13 тыс рублей. Поиск пострадавших продолжается



Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По данным следствия, 35-летний житель Витебска в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года размещал в интернете объявления о производстве строительных работ. Он обещал выполнить услуги по реконструкции дачных домов, продаже и монтажу окон в сжатые сроки и по приемлемым ценам.

Мужчина получал от граждан предоплату за выполнение строительных работ, обещал выполнить их в полном объеме, однако в дальнейшем под различными предлогами неоднократно оттягивал сроки исполнения. Установлено, что деньги за невыполнение услуг мужчина не возвращал и не намеревался выполнять принятые на себя обязательства.

Жителю Витебска предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества.

Следствием уже установлено 5 эпизодов мошеннических действий, сумма ущерба по которым составляет более 13 тысяч рублей. Однако у следствия есть основания считать, что фактов его противоправной деятельности мошенника может быть больше. Об этом сообщили в УСК Витебской области.

Следственные органы обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий мужчины, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно) или по телефону 102.

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