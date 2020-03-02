Витебские школьники стали призерами московской олимпиады по программированию

Призерами московской олимпиады по программированию «Технокубок» стали витебские школьники. Об этом сообщил тренер по спортивному программированию, педагог дополнительного образования «Клуба юных пожарных г.Мозыря» Алексей Борунов, передает БелТА.

Дипломами III степени награждены:

Ярослав Борисов, гимназия №8 Витебска,

Константин Смирнов, гимназия №1 Витебска

Юлия Дроздова, гимназия №1 Витебска,

Максим Шишков, средняя школа №41 Витебска.

В этом учебном году состязание вошло в перечень олимпиад школьников и имеет первый уровень, дающий право победителям и призерам соревнования получить льготы при поступлении во многие высшие учебные заведения России. Смогут ли талантливые школьники из Витебска получить льготы в родной стране, не уточняется.

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