Превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота зафиксировали в Новополоцке 25 и 26 февраля.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в 07:00 концентрация диоксида азота в городе Новополоцке в районе дома №135 на Молодежной улице составляла 1,1 ПДК, а в районе дома № 158 – уже 1,3 ПДК. В этот день в городе наблюдался слабый юго-западный ветер, температура воздуха составляла -3,8 °С, относительная влажность – 89%.

На следующий день 26 февраля в 19:00 концентрация диоксида азота в районе дома №135 на Молодежной улице уже превысила предельно-допустимую концентрация в 1,9 раза, а у дома №158 — даже в 2,1 раза.

Кроме того в том же районе у дома №135 было зафиксировано превышение ПДК по твердым частицам (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в 1,4 раза. В этот день наблюдался юго-западный ветер скоростью 2 м/с, температура воздуха составляла +6,5°С, относительная влажность – 59%, сообщают «Народные новости Витебска» со ссылкой на сообщение сайта Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Диоксид азота представляет собой ядовитый газ красно-бурого цвета с резким неприятным запахом или желтоватую жидкость. В больших дозах диоксид азота может стать сильнейшим неорганическим ядом. Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает отёк лёгких.

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Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота зафиксировали в Новополоцке

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