Куда звонить жителям Витебской области, чтобы провериться на коронавирус

В крупных городах Витебской области начали работать телефоны, по которым можно обратиться в случае подозрения на наличие коронавируса. Это касается, в перчую очередь, жителей, которые в последнее время были в эпидемиологически неблагоприятных странах, после чего почувствовали нехорошо.
Если вы посещали одну из странах, где наблюдается высокий уровень распространения коронавируса, то рекомендуется обратиться, в случае недомогания, к специалистам по телефонным номерам.
В поликлинику идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, приедет бригада скорой помощи.
Звонить можно по телефонам:
- Витебск — 8 0212 67-36-44,
- Полоцк — 8 0214 74-39-44,
- Новополоцк — 8 0214 57-36-44,
- Орша — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.
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