Куда звонить жителям Витебской области, чтобы провериться на коронавирус

В крупных городах Витебской области начали работать телефоны, по которым можно обратиться в случае подозрения на наличие коронавируса. Это касается, в перчую очередь, жителей, которые в последнее время были в эпидемиологически неблагоприятных странах, после чего почувствовали нехорошо.

Если вы посещали одну из странах, где наблюдается высокий уровень распространения коронавируса, то рекомендуется обратиться, в случае недомогания, к специалистам по телефонным номерам.

В поликлинику идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, приедет бригада скорой помощи.

Звонить можно по телефонам:

Витебск — 8 0212 67-36-44,

Полоцк — 8 0214 74-39-44,

Новополоцк — 8 0214 57-36-44,

Орша — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

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