«Беллегпром» предлагает убрать магазины секонд-хенда в Витебске

Из Витебска и других областных центров Беларуси могут убрать «секонд-хенд». «Беллегпром» настаивает на регулировании деятельности этих магазинов.

Об этом в программе «Неделя» на телеканале СТВ заявила председатель концерна Татьяна Лугина. С ее слов, в прошлом году в Беларусь ввезли бывшей в употреблении одежды на 78 миллионов долларов.

— Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — говорит Лугина.

Концерн предлагает ввести регулирование этого вида торговли — если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц.

Ранее Лугина уже делилась своим взглядом на эту тему. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».



Тогда она сказала, что «надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке»: условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация – что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами?

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