Победительницу конкурса «Грация International» выберут в Витебске

Первый открытый конкурс национальных культур, творчества и красоты «Грация International» пройдет 4 марта в Витебске, сообщили в городском Центре национальных культур.

Мероприятие состоится в концертном зале «Витебск». За звание победительницы будут соревноваться представительницы Беларуси, Китая, Шри-Ланки, Туркменистана и Казахстана. Все девушки — студентки вузов областного центра. В числе конкурсных заданий есть одно для группы поддержки, так что к испытаниям готовятся не только непосредственные участницы, но и команды группы поддержки.

Девушкам предстоит раскрыть себя и свои таланты с разных сторон. Им предстоит впечатлить жюри кулинарными способностями, продемонстрировав национальное блюдо, ораторским мастерством и творческими задатками. Особенно интересным обещает стать конкурс дефиле, который пройдет также в национальных костюмах.

Победительницы будут определены в следующих номинациях: мисс Грация International, I вице-мисс, II вице-мисс, III вице-мисс, мисс Дружба, мисс Творчество и мисс Фото.

В состав жюри войдут гендиректор Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин, директор телерадиокомпании «Витебск» Елена Пантюхова, а также компетентные специалисты индустрии красоты и моды.

Организаторы мероприятия — Центр культуры «Витебск» и городской Центр национальных культур, сообщает БелТА.

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