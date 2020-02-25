Хавбек «Александрии» о проблемах в молдавском «Шерифе»: ставки на спорт реальные деньги от 1xbet

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Украинский футболист Артем Гордиенко, который начал свою футбольную карьеру в легендарном футбольном клубе «Шахтер», в недавнем интервью нелестно отозвался о сотрудничестве с молдавским клубом «Шериф». До масштабного конфликта не дошло, но ситуация в мире футбола накалилась.

Нынешний защитник «Александрии» был крайне осторожен в своих высказываниях, но громких заголовков избежать не удалось. Первым скандалом была его критика оплаты труда спортсменов в украинском футболе. Это никого не удивило, но вызвало возмущение в профессиональном сообществе. Несмотря на то, что некоторые спортсмены недовольны своим финансовым положением, вы можете зарабатывать, совершая ставки на спорт реальные деньги от 1xbet.

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Артем Гордиенко заявил, что опытом сотрудничества «Шерифом», которое закончилось в конце 2019 года, он не доволен совсем. Он жалуется на отсутствие практики и недостаточный игровой опыт в рамках этого футбольного клуба. Это интервью наделало шума, но не повлияло на коэффициенты ставок. Сейчас сезон чемпионатов по киберспорту, а значит можно попытать удачи на сайте https://1xbet.by/line/eSports.

Напомним, что в составе молдавской команды украинец сыграл 11 игр, а также стал чемпионом Молдовы. Руководство ФК «Шериф» обратилось к нему после того, как вследствие конфликта интересов футболист оказался в дубле «Зари», за которую он в то время играл. Продержался в составе он немногим более полугода.

За всю свою спортивную карьеру он побывал игроком таких футбольных клубов:

«Шахтер»;

«ЛВУФК»;

«Заря»;

«Шериф»;

«Александрия».

Несмотря на такой послужной список, огромным количеством голов он не отличается, а также представители команд высшего эшелона не гоняются за ним. Пока затишье перед громкими футбольными событиями, стоит обратить внимание на киберспорт. Сравнить коэффициенты и сделать ставки можно на https://1xbet.by/line/eSports/.

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Руководство клубов, о которых высказывался футболист, не отреагировало на полученные обвинения в свою сторону. Стоит отметить, что это не самые громкие заявления от игроков, которые уходили из команд. Артем не отказывается от своих слов и собирается покорять новые вершины.

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