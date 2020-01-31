Научно-популярная акция «Открытая Лабораторная в Витебске» пройдет 8 февраля

Одна из самых масштабных однодневных научно-популярных акций в мире: просветительский проект, который помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством!

За полтора часа «лаборантам», участникам мероприятия, предстоит ответить на десятки занимательных вопросов и заданий, узнать свой результат и сразу разобрать ответы с нашим «завлабом».

В этом году проводить Лабораторную для взрослых будет Ольга Музыка — магистр медицинских наук, ассистент кафедры врача общей практики УО «ВГМУ».

После викторины от нее вы также узнаете о самых распространенных заблуждениях, связанных с нашим здоровьем, в лекции «10 мифов о медицине».

Для юных исследователей от 6 до 12 лет у нас будет отдельная площадка, со своей уникальной программой, наполненной невероятными экспериментами.

Завлаб на детской лабораторной будет Белохвостов Алексей Александрович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии ВГУ имени П.М. Машерова.

Где: ВГУ (Московский проспект, 33)

детская(6-12 лет) — 518 аудитория

взрослая — 206 аудитория

Когда: 8 февраля в 13:00

Вход свободный после регистрации

Для детей: https://docs.google.com/forms/d/1T6Oh3IvpJOpM3UV37sbM-dD0cI8xfip7ylAAWQx_Lbo/viewform?edit_requested=true

Для взрослых: https://predstavitelstvo-rossotru.timepad.ru/event/1237300/