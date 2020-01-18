Витебский медуниверситет запустит опытное производство лекарств в 2021 году

Площадка разместится на базе научно-производственного центра медицины и фармации, который создается в бывшем производственно-административном корпусе ОАО «БелВитунифарм» на проспекте Фрунзе в Витебске.

Производственный участок будет заниматься выпуском образцов, партий изделий для проведения исследовательских работ, разработкой методик и технологической документации.