Витебский медуниверситет запустит опытное производство лекарств в 2021 году

Площадка разместится на базе научно-производственного центра медицины и фармации, который создается в бывшем производственно-административном корпусе ОАО «БелВитунифарм» на проспекте Фрунзе в Витебске.
Производственный участок будет заниматься выпуском образцов, партий изделий для проведения исследовательских работ, разработкой методик и технологической документации.
2 комментария
лет 15 назад ходил за бесплатно с коллегами по приказу сверху, глотали и дышали асбестовой пылью в бывших цехах мегома.Очистили под фарм производство и где оно и где вбуханые бюджетные деньги?
Витебский медуниверситет 20-25 лет назад по приказу из Москвы уже занимался хитрыми лекарствами и экспериментами оказалось просто наркота.Об этом тогда писали в прессе.