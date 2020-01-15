Помощник Президента Анатолий Линевич провел в Бешенковичах прямую телефонную линию и выездной прием граждан

Больше десятка вопросов, касающихся самых разных сфер жизни, рассмотрел во время прямой телефонной линии и выездного приема граждан помощник Президента — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

Жители просили разобраться и помочь в решении таких проблем как, например, самозаготовка дров в лесу и неудовлетворительное качество дорог. По мнению Анатолия Линевича, большинство из озвученных проблем возникли из-за недоработок или ошибок местной власти. Он выразил надежду, что вопрос с самозаготовкой дров положительно решится при содействии облисполкома. Что касается дорог, то необходимо больше внимания уделять планированию ремонтов, концентрировать средства на уже начатых объектах и завершать работы в срок, отметил чиновник.

В Бешенковичах помощник Президента побывал на предприятиях «Белкотломаш» и NatiVita, где встретился с коллективами.